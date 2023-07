Umtiti de retour à l'OL, Lukeba a la réponse

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis plusieurs semaines, le nom de Samuel Umtiti est évoqué du côté de l'Olympique Lyonnais. Le défenseur français étant libre, ce qui semblait être improbable, à savoir son retour à l'OL, paraît désormais possible. Un scénario se dessine même ce lundi.

Ce week-end, et désirant libérer de la masse salariale, le FC Barcelone a confirmé avoir trouvé un accord afin de libérer Samuel Umtiti, lequel avait encore plusieurs années de contrat avec le club espagnol. Prêté la saison passée à Lecce, le champion du monde 2018 avait répondu présent sous le maillot du club italien, et son possible retour dans les Pouilles a été évoqué. Tout comme celui d’un improbable come-back à l’Olympique Lyonnais, club dont il était parti en le 14 juillet 2016 pour rejoindre Barcelone. Pour l’instant, et même si Samuel Umtiti s’éclate en vacances avec Alexandre Lacazette, le club de John Textor n’a fait aucune offre officielle au défenseur de 29 ans. Cependant, Le Progrès précise que la venue de Big Sam pourrait être liée à un autre dossier chaud du mercato lyonnais, à savoir le possible départ de Castello Lukeba.

Umtiti et Lyon, l'histoire n'est pas finie

Alexandre #Lacazette et Samuel #Umtiti passe un bout de leur vacance ensemble ! 🕺🏼



Le général est en mission ? 🤔🔴🔵 #TeamOL



(IG de @samumtiti) pic.twitter.com/MPd8ds2bs0 — 𝑳𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒙 𝒅𝒆𝒔 𝑮𝒐𝒏𝒆𝒔 (@LavoixdesGones) July 1, 2023

Le jeune défenseur de l’OL intéresse plusieurs clubs, mais surtout Leipzig. « Le cas Umtiti pourrait être lié à celui de Castello Lukeba. Les deux hommes jouent au même poste, et l’OL a reçu des offres pour Lukeba (Leipzig) qui sont de nature à faire réfléchir. Après les retours de ses anciens joueurs Lacazette, Tolisso, Riou, Lovren, Umtiti a peut-être une chance, si tout va bien, de revoir son club formateur », précise même le quotidien régional lyonnais. Pour l'instant, le dossier Samuel Umtiti est donc totalement à l'arrêt, puisqu'il pourrait dépendre du départ de Lukeba. Une opération qui vaut quelques millions d'euros, et que l'Olympique Lyonnais doit réussir au mieux de ses intérêts. Il sera temps ensuite de penser à Samuel Umtiti, du moins si tel est le souhait de Laurent Blanc, qui a toujours plaidé pour la signature de joueurs expérimentés à l'OL.