OL : Garcia parti, Reine-Adelaïde jubile

Peter Bosz a remplacé Rudi Garcia, et ça change tout pour Jeff Reine-Adelaïde, persuadé d'avoir de nouveau sa chance à l'Olympique Lyonnais.

De retour à l’OL après la fin de son prêt à Nice, qui n’a pas été concluant en raison de nouveaux problèmes physiques sérieux, Jeff Reine-Adelaïde ne faisait pas vraiment partie des plans lyonnais pour l’avenir. Le joueur acheté 25 ME au SCO d’Angers en 2019 n’a pas réussi à répondre aux attentes en première partie de saison, avant de se blesser gravement au genou lors d’un match face à Rennes en décembre 2019. Un passage lyonnais totalement raté donc, surtout que Rudi Garcia ne lui faisait pas du tout confiance. Après cet intermède niçois, Jeff Reine-Adelaïde est revenu dans l’effectif lyonnais, mais avec d’autres intentions. Selon Le Progrès et plusieurs médias locaux, le milieu de terrain offensif a affiché son envie de tenter sa chance dans l’effectif de Peter Bosz, le changement d’entraineur lui ayant redonné un énorme coup de booster au niveau du moral.

De quoi reprendre l’entrainement en juillet dans les meilleures dispositions, à l’heure où l’OL devra rapidement être en forme pour débuter une nouvelle saison chargée ? C’est possible, mais à Lyon, chez les dirigeants comme les supporters, on se demande quel Jeff Reine-Adelaïde sera sur le terrain. Si c’est celui très prometteur de ses matchs complets avec Angers et de ses premiers pas avec Lyon, il y a certainement de quoi relancer la carrière de l’ancienne pépite d’Arsenal, qui à 23 ans, possède de toute façon un solide contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OL. Alors, Jean-Michel Aulas, sauf offre improbable, se laissera probablement convaincre par l’idée de donner sa chance à l’ancien international espoirs tricolore, qui pourrait aussi voir sa valeur augmenter s’il revient à un niveau intéressant dans les prochaines semaines.