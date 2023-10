Trois hommes dont Gerlinger, l'OL bâtit sa nouvelle direction

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après les départs de Santiago Cucci et Vincent Ponsot, John Textor doit amener de nouveaux dirigeants en urgence à l'OL. L'Américain est ambitieux avec une nouvelle équipe plus fournie pour aider l'OL à remonter la pente.

Le changement devenait inévitable pour l'OL. Dernier de Ligue 1 et plongé dans une crise sportive sans précédent, le club rhodanien a besoin d'une direction forte capable de trouver les solutions à ces problèmes multiples. Ce n'était plus le cas de Vincent Ponsot, envoyé du côté de la section féminine, et de Santiago Cucci. Le désormais ex-président exécutif de l'OL a été contraint au départ par John Textor ce samedi. L'Américain se retrouve seul à diriger, en attendant de trouver de nouveaux spécialistes du football pour piloter le projet lyonnais.

Cucci aura un remplaçant, Gerlinger en approche

Les choses avancent doucement mais sûrement selon les informations du site Olympique et Lyonnais. Ce dernier révèle que trois personnes sont attendus à l'OL dans les prochains jours ou prochaines semaines. Le premier est maintenant connu des supporters lyonnais : Michael Gerlinger. L'Allemand, passé par le Bayern et francophone, doit remplacer Vincent Ponsot au poste de directeur général du club lyonnais.

A ses côtés doit figurer un nouveau président exécutif pour prendre le poste laissé vacant par Santiago Cucci. Enfin, l'OL s'est résolu à enfin engager un directeur sportif. Un homme clé nécessaire pour guider au mieux un club en perdition cette saison mais surtout sans réelle ligne directrice depuis le départ de Juninho du poste en 2022. Les deux derniers noms ne sont pas encore connus mais ils ont intérêt à être compétents et pertinents pour offrir un espoir à l'OL. Il est probable que le trio soit connu avant janvier et le prochain mercato hivernal.