OL : Juninho patron du mercato, Cheyrou rentre dans l'ombre

Dans : OL.

Même s'il a pris la place de Florian Maurice à la tête de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou n'est pas le décideur numéro 1 au mercato.

Pas vraiment prévu par Jean-Michel Aulas, le départ de Florian Maurice pour le Stade Rennais a rapidement été compensé par la signature de Bruno Cheyrou, ce dernier quittant son poste de directeur sportif de l’équipe féminine du PSG pour prendre les commandes de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais. Seule différence entre Florian Maurice et Bruno Cheyrou, c’est que depuis un peu plus d’un an l’OL a vu Juninho revenir et que ce dernier est désormais le patron d’à peu près tout à Lyon. Tandis que Jean-Michel Aulas a pris un peu de recul, l’ancien joueur brésilien est devenu le boss opérationnel du club rhodanien. Et dans Le Progrès, Bruno Cheyrou ne veut pas faire croire que c’est lui qui décide de qui seront les renforts de l’Olympique Lyonnais, car le décideur c’est vraiment Juni, et lui seul.

Même s’il explique avoir beaucoup œuvré sur le récent marché estival des transferts, l’ancien joueur reste à sa place. « Comment nous avons travaillé durant le dernier mercato ? En bonne intelligence. Juni maîtrise le Brésil où il a un réseau beaucoup plus important. Quant à la décision finale sur un dossier, même s’il y a un échange, où je lui donne mon point de vue, c’est Juni qui décide », explique Bruno Cheyrou, qui précise suivre notamment des joueurs au profil « Ligue des champions », l’objectif de l’Olympique Lyonnais étant évidemment de vite retrouver l’épreuve reine en Europe. Pour l'instant, le dernier mercato semble avoir été réussi dans le sens des signatures, même si l'OL avait clairement l'intention de vendre un ou deux joueurs de plus.