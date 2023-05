Toko Ekambi provoque l'OL et répond à la banderole

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté par l'Olympique Lyonnais à Rennes, Karl Toko Ekambi ne sera pas conservé par le club breton. Mais du côté des supporters de l'OL, on ne veut plus revoir l'attaquant international camerounais.

« Karl Tolo pense au mercato, on ne veut plus te voir sous notre maillot ». Vendredi soir, à l’occasion de la réception de l’AS Monaco, les supporters lyonnais n’ont pas hésité à envoyer un message à celui qui porte actuellement le maillot de Rennes. Prêté en janvier dernier au club entraîné par Bruno Genesio, Karl Toko Ekambi a encore un an de contrat avec l’OL, où il reviendra une fois la saison terminée. Mais c’est peu dire qu’entre l’attaquant de 30 ans et les virages du Groupama Stadium il y a de la tension, Toko Ekambi ayant même clairement sous-entendu qu’il était visé par une frange raciste du public rhodanien. Une déclaration qui avait été pris comme une provocation de trop pour un joueur dont les relations avec les tribunes étaient épouvantables.

Toko Ekambi répond aux Bad Gones

Message du VN pour Karl Toko Ekambi #OLASM pic.twitter.com/4RJ0klQnnq — Max (@MaxOL69) May 19, 2023

Autrement dit, le retour du joueur à Lyon paraît totalement impossible, même s’il est lié jusqu'en 2024 avec l’équipe qu’il avait rejointe en juillet 2020 en provenance de Villarreal pour 11,5 millions d’euros. Mais cette banderole donne lieu à un nouvel épisode de la bataille entre les supporters de Karl Toko Ekambi, puisque ce dernier l’a vue et a répondu à ce message à distance. Et clairement, le joueur rennais n’a pas l’intention de se dégonfler et a bien l’intention de revenir à l’Olympique Lyonnais. Via une story sur Instagram, Toko Ekambi a affiché deux émojis qui rigolent avec une flèche indiquant son retour et le mot « soon » (ndlr : bientôt). Une réponse directe à cette banderole, et un dossier que John Textor va devoir prendre au sérieux.