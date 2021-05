OL : Aulas humilie le président de Lorient

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié que le président de Lorient mette la pression sur l'arbitre du match contre Lyon. Et le patron de l'OL a envoyé un tacle musclé à Loïc Féry à quelques heures de cette rencontre.

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais jouera contre Lorient un match toujours aussi décisif dans la course à la Ligue des champions. Alors que Monaco se déplace dimanche à Reims, l’OL a l’occasion de passer devant l’ASM au classement de Ligue 1, au moins provisoirement. Mais pour cela, après le déluge de cartons à Louis II, Rudi Garcia devra présenter une formation largement remodelée. Et du côté de la direction lyonnaise, on n’a pas apprécié que le président des Merlus vienne mettre un gentil coup de pression à Mikaël Lesage, arbitre de cette rencontre. Réagissant via son célèbre compte Twitter à son confrère Loïc Féry, Jean-Michel Aulas a prouvé que même s’il était plus rare sur les réseaux sociaux, il n’avait rien perdu de la fougue dont il faisait souvent usage dans le passé.

Pour régler son compte au patron du FC Lorient, JMA a utilisé le communiqué de l’Olympique Lyonnais sur les 3.830 vaccins contre le covid administrés dans les locaux du Groupama Stadium ce vendredi. « C’est vraiment top l’OL donne du plaisir, investir pour permettre d’atteindre au plus vite l’immunité collective indispensable au retour à la vie normale : c’est mieux que de blasphémer sur l’intérêt individuel : n’est ce pas Loïc ? », a lancé Jean-Michel Aulas, histoire de mettre un peu d'ambiance avant cette rencontre importante pour les deux clubs, puisque Lorient n'a que quatre points d'avance sur le FC Nantes, barragiste, avant de se déplacer à Lyon. Dans le passé, Aulas et Féry se sont déjà chatouillés sur Twitter, les deux présidents étant parmi les rares patrons de Ligue 1 à avoir un compte actif sur ce réseau social.