Rothen conseiller de Textor à l'OL

Par Mehdi Lunay

Déjà largué en championnat, l'OL a galvaudé sa demi-finale de coupe de France à Nantes. Après cet énième fiasco, John Textor est convaincu de devoir tout changer à la direction sportive. Jérôme Rothen lui conseille de s'appuyer sur la filière 100% lyonnaise.

Sans doute la défaite la plus difficile à encaisser cette saison. En quête d'Europe et de trophées, l'OL misait tout sur la coupe de France et la demi-finale à Nantes mercredi dernier. Malheureusement, les Lyonnais sont totalement passés au travers et ont été éliminés 1-0. De l'aveu même de Laurent Blanc ce vendredi, tout un club a pris un sérieux « coup sur la tête ». Un choc suffisamment fort pour avoir réveillé John Textor en tout cas. Comme le révélait l'Equipe juste après le match de coupe, l'Américain a considéré cet échec comme celui de trop pour les hommes forts en place. Il veut un grand ménage à la direction sportive, menaçant clairement Bruno Cheyrou voire Jean-Michel Aulas.

Les historiques de l'OL, meilleurs éléments pour la relance ?

Cela vient à la suite des premières rumeurs sur un intérêt de John Textor pour des recruteurs expérimentés, notamment Iain Moody consultant mercato d'Ineos ou le chef scout du Milan AC Geoffrey Moncada. Des choix séduisants pour permettre à l'OL d'avoir les hommes et les outils nécessaires pour exister dans le football européen de 2023. Jérôme Rothen trouve cela bien froid. Le consultant de RMC mise plutôt sur l'expérience et l'amour du club des anciens joueurs de la maison. Dans son émission Rothen s'enflamme, il a donné à Lionel Charbonnier les trois noms qu'il aimerait voir revenir chez les Gones.

🗣 "Je pense que Juninho a des qualités et qu'il a encore des choses à amener à l'OL... et je pense qu'il en a envie. Il y a aussi Govou, Abidal..."



🏆 Jérome Rothen pense que l'OL a besoin d'hommes compétents qui connaissent le club et le terrain. pic.twitter.com/flBjR2MRrc — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 7, 2023

« Il faut qu’il mette des hommes qui connaissent l’Olympique Lyonnais. L’avantage d’un club comme Lyon, Textor peut se renseigner, c’est que des hommes capables d’occuper des postes importants tu peux en trouver. […] Je pense que Juninho a des qualités, il faut lui trouver la bonne fonction. Quand tu l’entends parler foot avec le vécu qu’il a et comment ça s’est passé quand il est revenu à Lyon, je pense qu’il a encore des choses à amener. Et je pense qu’il en a envie. Un mec comme Sidney Govou quand tu l’entends parler de foot, la passion de l’OL (qu’il a) ça se sent. Et, Eric Abidal qui a été à Barcelone. Moi, je t’en ai cité trois déjà, passés par l’OL et qui ont gagné des grands titres à l’OL. Quand tu t’appelles Textor, t’es pas capable de les ramener au club ? », a t-il développé. Des propositions pas forcément solides pour les supporters lyonnais. Juninho n'a pas fait l'unanimité lors de son premier passage alors qu'Eric Abidal a laissé une sacrée ardoise au Barça après son passage comme directeur sportif. L'OL doit-il encore penser à son glorieux passé alors qu'il a un avenir à construire ?