Romain Faivre à Lyon pour 17ME c'est officiel !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé la première des deux signatures attendues en ce dernier jour du mercato. Romain Faivre s'est engagé jusqu'en 2026 avec l'OL pour 15 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus et un pourcentage sur un futur transfert.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain international espoirs français, Romain Faivre pour 4 ans et demi, soit jusqu’au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 15 M€ auquel pourra s’ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value future.

Grand espoir du football français et courtisé par de nombreux clubs européens, Romain Faivre arrive en provenance du Stade Brestois qu’il avait rejoint à l’été 2020 après trois saisons passées à l’AS Monaco. Ce gaucher de 23 ans, reconnu notamment pour sa technique et vivacité, la qualité de ses coups de pied arrêtés ainsi que sa grande polyvalence offensive à son poste, a disputé 59 matches (14 buts, 11 passes décisives) avec Brest dont 22 cette saison. Convoqué pour la première fois en Equipe de France Espoirs par le sélectionneur Sylvain Ripoll, en octobre 2020, et buteur face au Liechtenstein, Romain Faivre a depuis disputé 8 rencontres avec les Bleuets dont les 4 matches de l’Euro Espoirs 2021, aux côtés d’Houssem Aouar et de Maxence Caqueret. L’Olympique Lyonnais se réjouit de l’arrivée de Romain Faivre, qui vient renforcer significativement le groupe dirigé par Peter Bosz, confirmant ainsi les ambitions du club d’atteindre ses objectifs fixés en début de saison, tant sur le plan de la Ligue 1 que de l’Europa League », explique l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.