PSG-OL : Pierre Ménès désigne le plus nul, ça va surprendre

Dans : OL, PSG.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais a tenu toutes ses promesses. Mais pour Pierre Ménès, un homme n'a pas été du tout à la hauteur de cette rencontre.

Il est rare qu’un PSG-OL se termine sans au moins une polémique arbitrale. On se souvient que malgré le 5-0 de l’an dernier, cela avait été le cas, et la version 4-2 de dimanche a provoqué encore une fois des débats sur la performance de Clément Turpin sur la pelouse du Parc des Princes. Cependant, celui qui est considéré comme le meilleur arbitre français a fait fort cette fois puisqu’il est critiqué à la fois dans le camp parisien, mais également dans le camp lyonnais. Et pour Pierre Ménès, il est évident que Clément Turpin n’a pas été au niveau de cette affiche entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais.

Le consultant de Canal+ n’est pas tendre avec l’arbitre. « Le moins bon sur la pelouse a encore une fois été monsieur Turpin, qui aurait très bien pu expulser Kimpembé pour une faute sur Dembélé qui annihilait clairement une occasion de but. Mais il aurait aussi dû donner un péno à Paris en fin de match pour une faute de Rafael sur Sarabia et comment est-il possible qu’il n’ait pas expulsé Marcelo, dont le comportement sur le terrain est régulièrement inadmissible, pour son coup de pied volontaire à Mbappé ? », écrit, sur son blog, Pierre Ménès, qui avait également stigmatisé quelques décisions arbitrales stupéfiantes durant ce week-end de Ligue 1.