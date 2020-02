L1 : Turpin a réussi à fâcher l'OL et le PSG

Dans : OL.

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais a vécu une soirée contrastée sur la pelouse du Paris Saint-Germain (4-2).

Totalement dépassé pendant 50 minutes, entre les réalisations de Di Maria, Mbappé et l'improbable but contre son camp de Marçal, le club rhodanien a quand même réussi à avoir un sursaut d'orgueil. En effet, par l’intermédiaire de Terrier et de Dembélé, l’équipe de Rudi Garcia a cru en un petit exploit du côté du Parc des Princes. Mais au final, Cavani a enterré les derniers espoirs lyonnais en toute fin de rencontre (4-2). À noter que le score aurait pu être encore plus lourd, si Monsieur Turpin avait été juste dans ses choix.

Alors que l'arbitre a probablement défavorisé l’OL en première période, avec un carton jaune plutôt généreux pour Kimpembe, l’homme en orange a fini par oublier un penalty sur Sarabia tout en étant clément avec Marcelo, qui n’a écopé que d’un carton jaune dans le temps additionnel. Un arbitrage, avec la VAR, qui n’a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Mais cette défaite 2-4 sera déjà bien dure à encaisser pour l’OL, qui n’a pris qu’un point lors des trois dernières journées de championnat. D’ailleurs, avec 33 unités après 24 matchs de L1, Lyon égale son pire record du 21e siècle… Relégué à huit longueurs du podium, et toujours incapable de battre les gros bras, la formation rhônalpine est désormais condamnée à un exploit pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine...

Pas loin du rouge Kimpembe non? certes colonel Kurtz dans le secteur, mais.. #PSGOL — DidierRoustan (@DidierRoustan) 9 février 2020

Marcelo ne doit jamais finir cette rencontre. C’est une honte. Sur Mbappé, il veut se le payer, il y va pour faire mal, sans aucun doute. #PSGOL — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) February 9, 2020

Marcelo ......le rouge non ?? — GillesFavard (@GillesFavard) February 9, 2020

Euh Mr Turpin ce soir il est à l’image de la météo: mauvais ! #PSGOL — Florian Gazan (@flogazan) February 9, 2020