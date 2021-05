OL : Zidane veut Aouar au Real Madrid

Dans : OL.

Dans le viseur de la Juventus Turin depuis plus d’un an, Houssem Aouar est également ciblé par le Real Madrid selon la presse espagnole.

Proche de quitter l’OL l’été dernier, Houssem Aouar ne devrait plus faire de vieux os à Lyon. Plombé par plusieurs pépins physiques durant la deuxième partie de saison, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais dispose toujours du bon de sortie que Jean-Michel Aulas lui a accordé il y a tout juste un an. Et l’international tricolore a bien l’intention de l’utiliser dans les semaines à venir afin de rejoindre un top club européen. Cela tombe bien, le Real Madrid s’intéresse à lui, selon les informations relayées par le Mundo Deportivo. Le quotidien catalan croit savoir que Jean-Michel Aulas réclame environ 30 ME pour le transfert d’Houssem Aouar, une somme que Florentino Pérez juge plutôt correcte au vu du potentiel du joueur et de la conjoncture actuelle.

Zinedine Zidane ne s’en est jamais caché auprès de sa direction, il apprécie tout particulièrement les qualités d’Houssem Aouar. Et malgré l’irrégularité de l’international français à l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur du Real Madrid aimerait l’avoir sous ses ordres afin de l’aider à passer un cap. Reste maintenant à voir si de son côté, Houssem Aouar privilégiera le Real Madrid à des clubs comme Arsenal ou la Juventus Turin, qui sont également intéressés. De toute évidence, le milieu offensif de l’OL devra cravacher pour obtenir une place de titulaire dans la capitale espagnole, où le milieu de terrain composé de Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos est solidement installé. Assurément, il sera plus aisé de s’imposer à la Juventus Turin, où le grand ménage se prépare et où les cartes risquent d’être rabattues à l’issue de la saison avec un possible changement d’entraîneur. De son côté, l’OL ne devra pas se tromper pour la succession d’Houssem Aouar, un départ qui risque de s’ajouter à celui de Memphis Depay.