OL : Aouar a perdu 30ME, le mercato meurtrier

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas a évoqué vendredi le dossier Houssem Aouar, le président de l'Olympique Lyonnais affirmant ne pas vouloir s'opposer au choix du joueur, tout en espérant le conserver. Du bluff ?

Houssem Aouar valait 60ME l'été dernier lorsqu'après un Final 8 héroïque avec l'OL les plus grands clubs s'étaient penchés sur son cas. Un an plus tard, L'Equipe l'affirme ce samedi, le président de Lyon et Juninho ne refuseront pas une proposition de 30ME si elle arrive, car c'est une évidence la valeur du milieu de terrain a considérablement baissé cette saison, alors qu'il entamera bientôt les deux dernières années de son contrat. Vendredi, en conférence de presse, Jean-Michel Aulas a clairement fait savoir que le départ d'Houssem Aouar n'était pas son souhait principal, tout en précisant que le club rhodanien était prêt à étudier les offres si elles étaient à la hauteur de ce que l'Olympique Lyonnais attendait pour son international. De son côté, Houssem Aouar, lequel avait pris un coup au moral lors du dernier mercato en comprenant finalement qu'il restait à l'OL, ne serait lui plus aussi déterminé à partir.

Paqueta recruté pour remplacer Aouar

Le milieu de terrain de 22 ans sait bien qu'il a perdu de nombreux atouts cette saison avec l'Olympique Lyonnais, ses problèmes physiques n'expliquant pas totalement ses performances très décevantes. Pas une seule fois titulaire depuis deux mois, Houssem Aouar ne dira pas non à un départ au prochain mercato, mais il sait que les offres ne seront peut-être pas aussi spectaculaires cette année, lorsque la Juventus, le PSG et Arsenal, notamment, étaient évoqués comme de destinations possibles pour le joueur de l'OL. Finalement, il se pourrait donc qu'Aouar reste une saison de plus à Lyon, avant un départ obligatoire l'an prochain, sauf s'il prolonge avec Jean-Michel Aulas. Pour l'instant, c'est loin d'être fait, Lyon ayant recruté Lucas Paqueta l'été dernier pour compenser le départ du joueur français, lequel n'est pas parti.