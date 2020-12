OL : Zéro pitié pour Cherki, il sera suspendu contre le PSG

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais avait préparé un dossier afin que Rayan Cherki soit blanchi de son expulsion à Metz. Mais la commission de discipline a été sans pitié.

Expulsé dans le temps additionnel du match remporté dimanche dernier par l’Olympique Lyonnais à Metz, Rayan Cherki savait que ses chances de voir ce carton rouge être annulé étaient faibles, mais l’OL voulait tenter le tout pour le tout en faisant comparaître son joueur en visioconférence ce mercredi soir face à la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. De même, les dirigeants lyonnais avaient transmis des éléments afin de démontrer que Rayan Cherki n’avait pas commis volontairement un geste répréhensible sur Alexandre Oukidja, le portier messin, mais qu'il s'agissait juste d'un mouvement impossible à modifier. Pour appuyer sa défense, le club de Jean-Michel Aulas avait notamment ressorti les images d’une récente faute subie par le joueur lyonnais sans aucune sanction.

Quoi qu’il en soit, les gendarmes du football ont été fermes et ils ont confirmé l’expulsion de Rayan Cherki par Karim Abed, nonobstant les arguments lyonnais, et le joueur lyonnais est donc suspendu pour un match. Mais cela n'est pas n’importe quel match puisqu’il s’agit du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, dimanche au Parc des Princes. L’OL est revenu à deux longueurs du PSG, mais pour éventuellement s’imposer à Paris et passer devant son adversaire du jour au classement, Rudi Garcia devra composer sans Rayan Cherki. Si ce dernier n'est pas un titulaire permanent de l'Olympique Lyonnais, c'est un super sub capable d'apporter beaucoup...mais pas contre le Paris SG.