OL : Carton rouge annulé pour Cherki ? C’est déjà mort

Dans : OL.

Rudi Garcia l'a reconnu, Rayan Cherki sera pour le moment le principal absent du match face au PSG de dimanche prochain.

Certes, le jeune prodige lyonnais n’est pas un titulaire indiscutable au coeur d’une attaque qui fonctionne très bien dernièrement. Mais le milieu offensif est capable de semer le trouble dans toutes les défenses, et l’entraineur de l’OL aurait bien besoin d’un joueur de ce profil si la situation devait l’exiger contre le Paris SG. Son carton rouge récolté en fin de rencontre face à Metz ne finit toutefois pas de faire parler. Car c’est après son tir en reprenant ses appuis que Cherki a bien marché sur la cheville d’Oukidja. Si les ralentis sont parlants, le caractère involontaire de l’action ne fait aucun doute chez les dirigeants lyonnais. Peut-être un peu poussé dans le dos par le vent de révolte des fans sur les réseaux sociaux, l’OL envisage donc de faire appel de ce carton rouge, et espère même voir Cherki être gracié de sa suspension, et donc disponible pour affronter le PSG, dévoile Le Progrès. Les chances sont maigres tant la commission de discipline n’a pas l’habitude de déjuger les arbitres. Surtout que le débat est ouvert, comme l’explique Tony Chapron.

« Pour moi il y a rouge, car il ne fait pas tout pour éviter Oukidja. Après, il peut paraitre sévère, car c’est dans sa course, le gardien est en retard, et c’est dans son mouvement. Mais le pied de Cherki, il aurait pu le mettre ailleurs. Est-ce qu’il aurait pu l’éviter ? Il peut faire l’effort de l’éviter, mais là je pense qu’il recherche le contact avec le gardien pour avoir un pénalty », accuse même l’ancien arbitre, persuadé que le carton rouge n’est pas discutable, et n’a aucune chance d’être levé par la commission de discipline.