OL : Zéro humilité, les Lyonnais choquent après leur succès à l’OM

Par Guillaume Conte

Plus que jamais dos au mur avant ce match au Vélodrome, l’OL a sorti le grand jeu pour s’imposer 3-0 chez le rival marseillais.

Un succès dans l’antre de l’OM qui n’est toutefois qu’un trompe-l’oeil au niveau du classement. La formation de Jorge Sampaoli est bien partie pour revenir en Ligue des Champions, même s’il faudra bien négocier un choc face au Stade Rennais. De son côté, l'OL se démène dans un laborieux sprint final pour essayer d’accrocher une place européenne, qui risque d’être au mieux la fameuse C4. Une semaine après les incidents des sifflets à l’encontre de Karl-Toko Ekambi, qui avait demandé au public de se taire en mettant un doigt sur la bouche après son but, difficile de dire si les Lyonnais ont compris la leçon. Sur les réseaux sociaux ou devant les micros, l’OL s’est félicité de sa victoire, ce qui est bien normal, tout en rajoutant une bonne couche de chambrage qui est passée moyennement. Il faut dire que la saison n’est pas encore finie, et les Lyonnais sont invités à faire preuve d’un peu plus d’humilité.

N’oubliez pas de sortir bien couvert après ce froid glaciale venu du Sud 🥶

Bonne soirée les Gones et allons chercher l’Europe en fin de saison 🙏🏿💪🏿 — Sinaly Diomande (@SDiomande2) May 1, 2022

« L'OL, c'est devenu Bordeaux »

« N’oubliez pas de sortir bien couvert après ce froid glaciale venu du Sud. Bonne soirée les Gones et allons chercher l’Europe en fin de saison », a glissé Sinaly Diomandé, actuellement blessé, mais qui s’amuse de la « climatisation » installée au Vélodrome ce dimanche soir. « Ah ouais Lyon s’est devenu Bordeaux, ça finit 7eme avec une humiliation en Europa League mais ça réussit sa saison parce que ça gagne l’OM », s’est vu répondre le défenseur lyonnais, invité à regarder le classement.

Pas de quoi « refroidir » les Lyonnais, puisque Jérôme Boateng, qui était lui sur le terrain, est aussi reparti dans le domaine du « coup de froid » passé au Vélodrome. Néanmoins, Moussa Dembélé s’est incliné devant l’ambiance du stade marseillais, où l’OM a été comme d’habitude poussé par son public. « Ambiance de feu ce soir au Vélodrome, note l’attaquant lyonnais. On rentre à la maison avec les trois points. Merci à tous pour votre soutien. Focus sur les trois derniers matchs », a livré le deuxième buteur du match, auteur d’une grosse performance. Il voulait, comme ses coéquipiers, fêter doublement ce succès en terre marseillaise alors que les supporters de l’OL n’ont pas été autorisé à venir.