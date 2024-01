Matic prêt à lâcher l'OL pour l'AC Milan ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Nemanja Matic a fait le forcing pour rejoindre l'Olympique Lyonnais, mais le joueur serbe a visiblement décidé de stopper la manière forte pour quitter Rennes. Mais ce samedi, une rumeur jaillit.

Le feuilleton Matic est loin d'être terminé, même si du côté du joueur rennais, on a décidé de calmer le jeu via un communiqué. Avant de rencontrer lundi les dirigeants du club breton, l'ancien milieu de terrain de l'AS Rome souhaite faire baisser la pression, probablement pour avoir gain de cause, l'international serbe ayant tout de même clairement montré qu'il n'était pas plus attaché que cela à une équipe qu'il a rejoint l'été dernier. Même si ces derniers jours le nom de Fulham a été évoqué, puisque l'épouse et les enfants de Nemanja Matic sont actuellement à Londres, c'est l'Olympique Lyonnais qui tient la corde. Le club de John Textor a déjà négocié un accord avec le joueur de 35 ans et attend qu'il règle ses soucis à Rennes.

Matic tenté par l'AC Milan ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Rennais F.C. (@staderennaisfc)

Cependant, la famille Pinault n'est pas du genre à plier si facilement, et Ouest-France le répète, le milliardaire français n'a pas l'intention de céder son joueur à l'OL. Que cela agace ou pas les réseaux sociaux, le propriétaire du Stade Rennais est têtu et le dossier ne se règlera pas comme cela. C'est dans ce cadre que ce samedi, la Gazzetta dello Sport et TuttoMercatoWeb révèlent que le nom de Nemanja Matic circule du côté de l'AC Milan. Les Rossoneri pensent au joueur serbe pour remplacer Rade Krunic parti à Fenerbahçe. Le dossier est donc loin d'être réglé, d'autant que visiblement le choix du milieu de terrain de 35 ans sera largement l'objet d'une longue discussion familiale. L'idée d'un retour en Italie pourrait évidemment être la solution idéale pour tout le monde, sauf pour l'Olympique Lyonnais.