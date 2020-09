OL : Une première offre pour Traoré, c’est une claque

Dans : OL.

Poussé dehors par la direction de l’Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré se prépare à faire ses valises durant ce mercato estival. Direction la Premier League ?

D’ici au 5 octobre prochain, le club rhodanien espère vendre quelques éléments indésirables. Si des joueurs comme Kenny Tete ou Youssouf Koné sont sur la liste des transferts, Bertrand Traoré l’est également. Auteur de quatre buts la saison dernière, l’international burkinabé n’est plus dans les plans de Rudi Garcia. Autant dire que son départ pendant ce mercato ne fait plus aucun doute, surtout qu’il est courtisé en Premier League. Brighton, Newcastle, Everton ou Crystal Palace s’intéressent à l’ancien attaquant de Chelsea. Mais c’est Fulham qui a le plus avancé ses pions dans ce dossier.

En effet, selon Foot Mercato, le club londonien a même formulé une première offre ferme à l’OL, à la demande de son entraîneur Scott Parker. Une proposition « loin de ce qu’attend le septuple champion de France, à savoir 25 millions d’euros ». Désireux de retourner dans le championnat anglais, où il n’a jamais vraiment brillé avant d’être transféré à Lyon pour 10 ME en 2017 après sa belle saison à l’Ajax Amsterdam, Traoré va donc devoir patienter avant de quitter définitivement le Groupama Stadium. Dans tous les cas, les deux parties, à savoir le joueur de 24 ans et le club, veulent trouver la meilleure solution possible et au plus vite pour que celui qui n’a plus joué depuis la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG en juillet puisse relancer sa carrière loin de Lyon.