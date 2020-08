OL : Lyon désigne un super agent pour vendre Traoré !

Dans : OL.

A l’arrêt en attendant le match contre Manchester City, le mercato de l’OL risque de connaître un grand coup d’accélérateur la semaine prochaine.

Et pour cause, Juninho a prévenu après la qualification contre la Juventus Turin que certains cadrent pourraient quitter l’Olympique Lyonnais en cas de proposition intéressante cet été. Houssem Aouar, qui dispose d’un bon de sortie, est bien évidemment concerné. Au même titre que Moussa Dembélé, courtisé par des clubs anglais et allemands, et Memphis Depay, dont le contrat expire en juin 2021. Si l'on va rayon des indésirables, c’est Bertrand Traoré qui a le plus la cote à travers l’Europe. En milieu de semaine, Sky Sport dévoilait les intérêts de Crystal Palace, Everton, Newcastle et Leicester pour le Burkinabé.

Un agent mandaté pour vendre Traoré

Ce vendredi, deux clubs supplémentaires de Premier League sont associés à l’ancien ailier droit de l’Ajax Amsterdam et de Chelsea : West Ham et Burnley. A la recherche d’un élément offensif imprévisible et assez rapide, les deux formations anglaises ont récemment sondé l’entourage de Bertrand Traoré, selon Football Insider. Le média dévoile par ailleurs que Lyon a mandaté un agent britannique, à savoir Paul Tait, afin de trouver une porte de sortie à son attaquant de 24 ans. Visiblement, cet agent bien implanté dans le marché anglais a bien fait son travail, avec l’intérêt d’ores et déjà connu de six clubs pour Bertrand Traoré. Reste maintenant à voir si tout cela se matérialisera par des offres concrètes. De sources anglaises, Jean-Michel Aulas et Juninho attendent entre 10 et 15 ME pour lâcher Bertrand Traoré, dont le contrat à l’OL court jusqu’en juin 2022.