OL : Une offre démente de l'OL annoncée pour un espoir mexicain

Moins médiatisé qu’auparavant, le tournoi de Toulon reste un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les superviseurs du monde entier.

Connu pour sa capacité à repérer de jeunes talents, l’Olympique Lyonnais a forcément un œil sur les U21 qui participent à cette compétition. Et le club rhodanien a visiblement trouvé la perle rare dans la sélection du Mexique. Selon le journaliste d’ESPN Jorge Pietrasanta, l’OL aurait flashé sur l’attaquant polyvalent Diego Lainez (17 ans). Notre confrère révèle même une offre à 25 M€ de la part des dirigeants lyonnais pour ce joueur déjà très convoité, notamment par l’AS Monaco, le RB Leipzig et Villarreal.

Et la liste pourrait s’allonger étant donné que l’ailier du Club América a ébloui les observateurs contre l’Angleterre (0-0) mardi. « Des superviseurs d'autres championnats me suivent donc je veux continuer à bien jouer. Evoluer au plus haut niveau, c'est le rêve de tous les joueurs », a réagi le petit gaucher (1,67m), comparé à Lionel Messi dans son pays. Autant dire que la proposition lyonnaise, certes séduisante, pourrait être dépassée si Lainez continue de briller au tournoi de Toulon.

This spin move from the @ClubAmerica starlet @DiegoLainez10 🇲🇽😍💪



📽 Full highlights on our website

#MEXENG pic.twitter.com/KfXCezV0jA — Toulon Tournament (@TournoiToulon) 30 mai 2018