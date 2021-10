OL : Une légende va débarquer en provenance d'Algérie

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Performant avec l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Islam Slimani s’est offert un statut légendaire en sélection. L’attaquant auteur d’un doublé contre le Niger (6-1) vendredi, en éliminatoires du Mondial 2022, est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Algérie avec 38 buts.

Après l’épisode Andy Delort, Djamel Belmadi a sans doute retrouvé le sourire. Le sélectionneur de l’Algérie, en colère contre le Niçois qui a refusé une convocation pour se concentrer sur le Gym, a vu Islam Slimani marquer l’histoire des Fennecs. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a en effet profité de son entrée en jeu à la 67e minute du match contre le Niger (6-1) vendredi en éliminatoires du Mondial 2022.

L’occasion pour lui d’inscrire un doublé et d’atteindre la barre des 38 réalisations en 77 sélections. Du jamais vu pour l’Algérie dont le précédent recordman de buts, Abdelhafid Tasfaout, comptait 36 unités en 85 caps entre 1990 et 2002. Juste devant le légendaire Rabah Madjer et ses 28 buts en 86 sélections. C’est dire l’exploit réalisé par Islam Slimani, fier de son record. « C'est un rêve pour moi d'être le meilleur buteur de la sélection, a réagi l’attaquant algérien après la rencontre. Quand je revois ma carrière et ma jeunesse, c'est un rêve. C'est une fierté pour moi, pour mes parents et ma famille. »

L’OL va retrouver un buteur en confiance

« Il faut croire en ses rêves pour les réaliser, a-t-il conseillé. Être meilleur buteur d'un grand pays comme l'Algérie, c'est une fierté. Je félicite les joueurs et les coachs qui m'ont aidé à réaliser cette performance. » C’est aussi une excellente nouvelle pour l’Olympique Lyonnais qui, en l’absence de Moussa Dembélé, va récupérer une nouvelle légende en pleine confiance après la trêve internationale. Islam Slimani pourra ainsi poursuivre sur sa bonne lancée sous les ordres de Peter Bosz dont il apprécie les méthodes, beaucoup plus que celles de l’ex-entraîneur Rudi Garcia.