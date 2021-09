OL : Rudi Garcia out, Slimani se régale encore !

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Moins à l’aise la saison dernière, Islam Slimani revit sous les ordres de Peter Bosz. L’attaquant de l'Olympique Lyonnais apprécie les méthodes du nouvel entraîneur Peter Bosz. D’où l’enthousiasme affichée en conférence de presse.

En l’absence de Moussa Dembélé, victime d’une fissure au péroné droit, l’Olympique Lyonnais s’appuiera certainement sur Islam Slimani en pointe. Une alternative de qualité puisque l’ancien Monégasque réalise un début de saison intéressant. La différence n’est pas encore évidente au niveau des statistiques (1 but cette saison). Mais dans le contenu, il est clair que l’international algérien a davantage d’influence sur le jeu. Le tout grâce aux méthodes du nouvel entraîneur Peter Bosz.

La comparaison accablante pour Garcia

« Ce qui me plaît dans les consignes de Peter Bosz ? Le pressing. Car il demande de presser tout le temps, ce sont mes qualités, a confié Islam Slimani. Quand on a le ballon, l'équipe s'appuie sur moi et j'aime ça. On a changé notre style avec ces pressings, notre manière de préparer nos matchs. C'est même totalement différent. On a plus de possibilités que l'an passé et je pense que son style est plus adapté à nos forces. C’est un risque de presser haut, mais c’est la philosophie du coach, il faut l’accepter et prendre ce risque. » On devine que l’attaquant a très bien digéré le départ de l’ancien coach Rudi Garcia…

En effet, Islam Slimani a montré un certain enthousiasme sur le terrain, comme en conférence de presse. « Logique. En plus, les supporters sont avec nous, ça change des stades vides et Lyon reste toujours un grand club. Je veux représenter ce club. Et me donner à fond », a expliqué le Lyonnais, qui assure que sa détermination n’a rien à voir avec la blessure de son concurrent. « On aurait aimé avoir Moussa avec nous car il est très important pour l'équipe. On peut tous passer par là. On espère qu'il va vite reprendre. Moi, j'espère enchaîner, aider mon équipe à aller de l'avant », a ajouté l’avant-centre avant la venue de Lorient ce samedi soir.