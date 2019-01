OL : Une décision forte prise en plein mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais joue un derby très important ce dimanche soir à Saint-Etienne et pour ce match toujours sous haute tension le club de Jean-Michel Aulas pourra compter sur un Anthony Lopes très motivé. Formé à l'OL, le gardien de but international portugais connaît très bien l'importance de cette rencontre, et même s'il va devoir bientôt choisir de quoi sera fait son avenir puisque son contrat s'achève dans un an, le portier lyonnais ne se pollue pas l'esprit.

Avant ce choc face aux Verts, Anthony Lopes a seulement reconnu qu'il venait d'ouvrir les négociations avec le président lyonnais, tout cela en plein mercato d'hiver. « Je fais le plus beau métier du monde et j'arrive à vivre de ma passion. Des contacts ont été pris cette semaine et on verra ce que l'avenir nous réserve. Je me concentre sur le rectangle vert et non sur tout ce qui peut se passer ailleurs. Ce n'est pas de mon ressort, ce sont mes conseillers qui s'en occupent. Tout est possible. Je suis dans un club que j'aime. Depuis tout petit, j'en porte les couleurs. Je prends énormément de plaisir et je suis à côté de ma famille, de mes amis. Avec les ambitions du club qui sont très élevées, je me reconnais parfaitement dans son projet », a expliqué le gardien de but de l'Olympique Lyonnais, visiblement plutôt tenté de rester encore quelques saisons supplémentaires que faire ses valises l'été prochain.