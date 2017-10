OL : Une banderole musclée déclenche une bagarre au Groupama Stadium

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais avaient la banane vendredi soir en quittant le Groupama Stadium, le but de Nabil Fekir dans les ultimes secondes du match contre Monaco ayant relancé l'OL en Ligue 1 et surtout redonné des ambitions à une formation qui semblait dans le dur.

Et il était temps que l'équipe de Bruno Genesio renoue avec la victoire, car du côté de certains fans de l'Olympique Lyonnais on commençait à sérieusement s'agacer, même si jamais les supporters rhodaniens ne se sont attaqués au coach de l'OL. Vendredi soir, à priori avec l'accord du club, des banderoles sont apparues dans les tribunes du Groupama Stadium. Et l'une d'elles a déclenché une grosse altercation avec des stadiers. Avant la pause, un message apparu dans un Virage avec cette question : « Médiocrité récurrente, autosatisfaction permanente, c’est devenu ça l’OL ? »

Cependant, même s'il y avait une entente avec les dirigeants lyonnais concernant ces banderoles, il semble que ces derniers avaient demandé aux stadiers de ne pas laisser ce message précis être visible très longtemps. Et lorsque la sécurité est intervenue directement la tribune pour mettre fin à cela, des coups ont été échangés et qu'une bagarre a éclaté entre les deux parties avant un retour au calme. Pour Jean-Michel Aulas, qui a évoqué ces événements, cette banderole « n’était pas là au bon moment », le patron de l'OL démentant totalement avoir exigé le retrait de ce message.