OL : Un ticket Wenger-Ndombele, l'énorme coup du PSG ?

Libre comme l’air depuis son départ d’Arsenal cet été, Arsène Wenger est toujours plus proche d’intégrer l’organigramme du Paris Saint-Germain.

La preuve, le technicien français de 69 ans a dîné, il y a une dizaine de jours, avec l’entraîneur Thomas Tuchel dans la capitale française. Au cœur des discussions : la politique sportive du club, la gestion des jeunes… et le mercato. Le nom du milieu lyonnais Tanguy Ndombele a notamment été évoqué entre les deux hommes, selon les informations obtenues par Paris-United.

« Les deux entraîneurs ont également échangé autour de Tanguy Ndombele qu’ils apprécient particulièrement. Ses qualités et son style de jeu collent parfaitement aux envies de l’entraîneur du club de la capitale pour renforcer son milieu. Nul doute que la performance du milieu lyonnais contre Paris n’a fait que conforter son désir de le faire rejoindre le projet parisien » explique le média pro-PSG, qui précise que Thomas Tuchel suivait déjà le milieu relayeur de l’Olympique Lyonnais lorsque celui-ci était à Amiens et que l’Allemand officiait sur le banc du Borussia Dortmund. Par ailleurs, « le directeur sportif du PSG Antero Henrique et son bras droit Luis Ferrer avaient déjà rencontré l’entourage du joueur pour le faire signer en mars dernier, sans succès ». Autant dire que tous les signes semblent indiquer qu’une offensive du PSG pour Tanguy Ndombele sera lancée lors du prochain mercato estival. Et cela risque de chiffrer…