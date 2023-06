OL ‍: Un spectaculaire retour pour faire avaler une bien mauvaise nouvelle.

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Suite à une nouvelle saison ratée, l'Olympique Lyonnais veut frapper fort sur le marché des transferts. Néanmoins, les comptes des Gones doivent tout d'abord être régulés. L'OL doit se séparer de Castello Lukeba, et pense à compenser cette vente par le retour de Samuel Umtiti.

Septième du championnat, l'OL a une nouvelle fois manqué les places européennes. Pour la deuxième année consécutive. Un véritable échec. Mais avec l'arrivée de nouveaux investisseurs, pas question d'abandonner, Lyon doit revenir sur le devant de la scène en Ligue 1. Mais avant de penser aux futures recrues, l'OL doit s'assurer que les comptes sont aux normes et dans le vert. Selon les informations de Sports Zone, la situation financière est plus compliquée qu'au préalable et l'OL va devoir se séparer d'un joueur qui a une forte attractivité sur le mercato. Le joueur en question est Castello Lukeba. Le défenseur central de 20 ans pourrait donc déjà quitter l'OL.

L'OL veut récupérer Umtiti et un gros chèque

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Castello Jr Lukeba🤴🏾 (@jrcastello_)

Afin de réguler les comptes, le club rhodanien songe à vendre Lukeba qui est évalué à 20 millions d'euros et qui possède une très belle cote auprès des clubs européens. Le média français assure également que pour remplacer le jeune défenseur, l'OL vise Samuel Umtiti pour un retour. Après avoir enregistré les retours d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, Lyon veut faire un troisième coup avec Umtiti qui sort d'une bonne saison avec Lecce en Serie A. De retour au FC Barcelone cet été, le Français ne semble plus être dans les plans de Xavi. Une aubaine pour l'OL qui doit absolument recruter des joueurs pour améliorer le secteur défensif. Surtout depuis le départ de Jérôme Boateng et la probable future vente de Castello Lukeba qui dispute sa deuxième saison professionnelle et qui s'est installé comme un titulaire indiscutable avec 37 matchs cette saison. Un départ d'une pépite du club qui sera compensé par une ancienne pépite qui n'a pas réussi à convaincre au Barça, tel est le plan défensif de l'OL pour le mercato d'été 2023.