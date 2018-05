OL : Enorme coup de froid pour Genesio à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis jeudi soir, et l'intervention de Jean-Michel Aulas, les choses sont claires concernant Bruno Genesio, ce dernier sera toujours sur le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, le président de l'OL ayant obtenu l'accord du comité de gestion avant que ce choix soit entériné dans les prochains jours par le conseil d'administration. Mais, si l'on en croit L'Equipe de ce samedi, contrairement à ce qui se dit, Bruno Genesio ne sera pas prolongé dans les semaines qui viennent alors que son contrat s'achève dans un an.

En effet, le quotidien sportif affirme que l'actuel coach de l'Olympique Lyonnais devra attendre la fin de la saison prochaine pour savoir si l'OL lui proposera de rester deux ans de plus. Et cette éventuelle prolongation sera directement liée aux résultats sportifs du club rhodanien. Jean-Michel Aulas devrait rapidement rencontrer les responsables des associations de supporters afin de parler des événements du dernier match contre Nice et surtout de présenter la manière dont l'Olympique Lyonnais a décidé de régler les choses avec Bruno Genesio. Si cela s'avère vrai, alors il est clair que ce dernier a d'ores et déjà une énorme pression, la troisième place qualificative pour la Ligue des champions n'étant visiblement pas suffisante. A l'OL on veut fromage et dessert...