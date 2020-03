OL : Un programme adapté au Coronavirus pour la reprise

Dans : OL.

Le brutal coup d’arrêt de la saison de football a probablement fait du bien aux jambes de quelques joueurs lyonnais.

Depuis le début de l’année 2020, les matchs s’étaient enchaînés avec quelques difficultés liées à un effectif amoindri par les blessure de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. C’est un marathon de 19 rencontres en deux mois qui a ainsi lancé l’OL jusqu’à l’interruption soudaine liée au Coronavirus. Désormais, les joueurs sont au repos forcé, avec un simple programme d’entretien que chaque élément doit suivre chez lui. Mais à partir de ce mardi, l’OL a prévu de changer les choses. C’est en effet ce 24 mars que la reprise de l’activité physique est fixée par le préparateur spécialisé. Chaque joueur recevra ainsi un tutoriel précis sur la marche à suivre pour pratiquer une course à pied à basse intensité de 10 à 12 km/h, ainsi que des travails de renforcement et de musculation, détaille ainsi Le Progrès.

Mais pas plus, prévient Paolo Rongoni, pourtant adepte des séances plutôt musclées. « On change les programmes car ils n’ont pas d’espace et doivent pouvoir tout faire de leur maison. Faire des footing avec une très grande intensité aujourd’hui mettrait en danger le système immunitaire. Et aujourd’hui, le système immunitaire doit rester en bonne santé au cas où il a besoin de combattre des choses plus importantes », a souligné le préparateur physique de l’OL, pour qui l’idée n’est clairement pas de piocher dans les réserves des joueurs en ces temps d'épidémie au Coronavirus.