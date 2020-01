OL : Dembélé jure fidélité à Lyon... pour six mois

Dans : OL.

A la recherche d’un joueur dans le secteur offensif, Chelsea a fait de Moussa Dembélé l’une de ses priorités au mercato hivernal.

En revanche, Lyon ne l’entend absolument pas de cette oreille. La semaine dernière, le club rhodanien est sorti du silence, clamant dans un communiqué sa volonté de conserver Moussa Dembélé jusqu’à la fin de la saison. Mais que pense le joueur de cette situation ? Le Daily Express a été à la chasse aux informations. Et selon le média britannique, le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais a bel et bien l’intention de faire ses valises pour la Premier League… mais pas avant l’été prochain.

Après un brillant passage au Celtic Glasgow, l’avant-centre de l’OL est favorable à un retour en Grande-Bretagne, afin de découvrir cette fois la Premier League. Mais dans son esprit, il est inconcevable de quitter l’Olympique Lyonnais en cours de saison, alors même que les Gones sont dans une situation extrêmement préoccupante en championnat avec une 12e place très décevante à l’issue de la première partie de saison. L’été prochain en revanche, Moussa Dembélé sera totalement disposé à faire ses valises. Reste à voir si Chelsea et Manchester United, les deux clubs les plus intéressés par son profil en ce mercato hivernal, seront toujours présents. Au cours des derniers jours, les deux cadors de Premier League étaient prêts à monter jusqu’à 50 ME pour recruter l’ancien international espoirs français. Parfois, le train ne passe qu’une fois…