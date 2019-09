OL : Un problème Memphis Depay à Lyon ? Question suivante...

Dans : OL, Ligue 1.

Après Bruno Genesio, c'est au tour de Sylvinho d'avoir à gérer le cas Memphis Depay. Aussi attachant qu'agaçant, l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais est capable de faire basculer une rencontre grâce à ses seules qualités, il l'a prouvé notamment en Ligue 1 contre le PSG, l'an dernier, ou l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Oui mais voilà, Memphis Depay estime que c'est à son entraîneur de le mettre là où l'attaquant estime devoir jouer, et que Sylvinho et Genesio n'ont pas compris cela. De quoi évidemment agacer Memphis Depay et ses entraîneurs successifs.

Quoi qu'il en soit, l'entraîneur brésilien de Lyon estime qu'il faut prendre le Néerlandais comme il est et que c'est tout sauf un problème pour lui. Et cela même si Sylvinho estime que le Memphis Depay de l'OL ne peut avoir les mêmes prérogatives que celui des Pays-Bas.« On ne peut pas comparer un joueur qui joue en sélection ou en club, ce sont deux entités différentes. Memphis est notre attaquant et il peut se muer en buteur. Il a déjà inscrit quatre buts en L1. Memphis jouera principalement à gauche avec nous puisque c’est notre système de jeu mais il n’y a aucun problème », a reconnu le coach de l'Olympique Lyonnais avant le rendez-vous de dimanche face au Paris Saint-Germain.