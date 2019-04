OL : Où est passé le grand Fekir ? MacHardy pose la question

Dans : OL, Ligue 1.

De nouveau titulaire contre Dijon samedi après-midi, Nabil Fekir a encore déçu. Incapable de créer des décalages et de faire des différences individuelles, le capitaine lyonnais n’est pas dans son assiette. Et cela fait malheureusement pour Lyon un moment. Sur l’antenne de RMC, Jonathan MacHardy ne l’a d’ailleurs pas épargné, rappelant que le champion du monde 2018 a pourtant été mis dans les meilleures conditions possibles par Bruno Genesio, lequel a fait de lui son capitaine et l’a placé dans son rôle préférentiel de meneur de jeu.

« Il y a des symptômes récurrents chez le patient lyonnais. Le premier, c’est cette irrégularité face aux petits clubs. Lyon est capable de sortir des prestations de haut niveau dans les matchs à enjeu, et quand ils jouent des équipes mal classées, ils sont méconnaissables. Mais il y a surtout une constante, c’est Fekir. Ça fait un moment qu’il n’est pas bien. Sa saison aura été en dents de scie malgré quelques coups d’éclat. Mais là, il n’y était pas. Je ne sais pas si c’est dans la tête, si c’est physique, car il n’a plus du tout ce coup de rein dévastateur. Il était en plein naufrage, pourtant il avait les clés du camion à son poste préférentiel en numéro dix, il devait porter l’équipe, mais il n’a rien fait » a regretté Jonathan MacHardy, qui commence à se demander si l’on verra le vrai Fekir avant la fin de la saison.