OL : Un mercato express à Lyon, la réponse cash

Dans : OL.

Ce lundi, le mercato a officiellement ouvert ses portes en France, ce qui va permettre aux clubs de Ligue 1 d’enregistrer quelques mouvements en attendant l’ouverture du mercato européen.

Dans son édition de samedi, Le Progrès indiquait que l’Olympique Lyonnais avait la volonté de profiter de cette fenêtre franco-française pour réaliser quelques bons coups. En effet, le quotidien régional expliquait que Bruno Cheyrou et Juninho travaillaient déjà très fort et qu’il était tout-à-fait possible que l’OL se positionne « rapidement » sur ce marché des transferts français. Ce n’est pourtant pas la tendance selon Manu Lonjon, lequel a indiqué sur Twitch que l’OL allait certainement attendre la vente d’Houssem Aouar ou d’un autre joueur à forte valeur marchande (Depay, Dembélé) avant de passer à la caisse.

L'OL contraint de vendre avant d'acheter ?

« Un mercato express à Lyon ? J’ai tendance à penser le contraire, c’est-à-dire que le mercato de l’OL va s’éterniser et durer. Car l’OL a besoin de voir ce qui va se passer. Par exemple, je ne pense pas qu’ils vont recruter avant d’avoir vendu Aouar ou un autre gros joueur. Donc personnellement, je ne comprendrais pas qu’ils recrutent dès lundi. Ils vont recruter qui en Ligue 1 dès l’ouverture du mercato franco-français ? » s'est interrogé le journaliste, pour qui l’Olympique Lyonnais a peu de chances d’être un grand acteur du mercato français du mois de juin. Un constat également valable pour des clubs comme Lille et Marseille, qui doivent vendre leurs joueurs à forte valeur marchande en Angleterre, en Espagne et en Bundesliga avant de pouvoir penser aux arrivées. Le mercato franco-français ne devrait donc pas profiter aux gros...