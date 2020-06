OL : Lyon en mode mercato express dès lundi ?

Dans : OL.

Dès lundi, le mercato franco-français débutera, et il se pourrait bien que l'Olympique Lyonnais se mette rapidement à faire des emplettes.

Même si les relations entre Jean-Michel Aulas et la Ligue de Football Professionnel sont glaciales actuellement, le président de l’Olympique Lyonnais a pris connaissance de la décision du conseil d’administration de la LFP, lequel a décidé vendredi qu’un mercato entre clubs français ouvrait dès ce lundi 8 juin. Une opération qui a évidemment pour but de renforcer les effectifs au moment où les entraînements reprennent en Ligue 1, mais également, et principalement, pour permettre à des opérations financières de se réaliser, certaines équipes ayant besoin d’oxygène avant de boucler les budgets au 30 juin. L’OL pourra donc acheter et céder des joueurs dès lundi.

Et à priori, du côté de Juninho et de Bruno Cheyrou, nouveau patron de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais, on veut rapidement faire ses emplettes à l’heure même où Rudi Garcia et son équipe retrouveront le chemin du travail. Selon Le Progrès, le club rhodanien a déjà des idées en tête et « il n’est pas exclu que l’OL se positionne rapidement sur ce marché des transferts ». Le quotidien régional n’avance aucun nom, mais il semble que Lyon a déjà les idées claires en ce qui concerne les renforts souhaités lors de ce mercato entre clubs français. Reste à savoir si l'OL se positionnera également lorsque le marché européen des transferts sera ouvert, mais c’est une autre histoire. Car avec la vente d'un ou deux joueurs à l'étranger, on pense notamment à Houssem Aouar, l'OL pourra se montrer plus ambitieux.