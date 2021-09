OL : Un mercato de dingue, Lyon sous le choc !

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Le marché des transferts estival a été particulièrement calme à Lyon, jusqu’à la dernière semaine d’août. Deux joueurs expérimentés et aux palmarès fournis ont rejoint l’OL : Xherdan Shaqiri et Jérôme Boateng.

Les supporters lyonnais étaient aussi inquiets que Peter Bosz jusqu’à la deuxième quinzaine du mois d’août. Seuls Damien Da Silva et Henrique Silva avaient rejoint l’OL. Le mercato n’était pas à la hauteur des ambitions lyonnaises et surtout ne permettait pas à Peter Bosz de développer sa philosophie de jeu. Finalement, Juninho a mis un sérieux coup d’accélérateur en fin de mercato, d’abord avec l’arrivée en prêt d’Emerson, récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea. L’OL a ensuite convaincu Liverpool de lâcher le remplaçant de Jürgen Klopp, Xherdan Shaqiri, pour 6 ME. Le Suisse a lui aussi remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes, deux fois, avec le Bayern en 2013 et avec les Reds en 2019. Jérôme Boateng est la cerise sur le gâteau. Champion du monde, deux fois vainqueur de la C1 également en 2013 et 2020, et titulaire encore la saison dernière, le défenseur allemand est arrivé libre à l’OL, alors qu’il avait a priori l’embarras du choix.

« Qui aurait cru que Lyon serait capable d’attirer des joueurs avec un tel palmarès »

Le journaliste de Tonic Radio, Julien Huët, n’aurait pas misé une pièce sur ce type de mercato. L’OL n’a plus attiré de grands noms, aussi titrés durant leur carrière, depuis un long moment. « Si on avait imaginé au début de l’été que Lyon prendrait un champion d’Europe et un champion du monde, je pense qu’il n’y a pas grand monde qui aurait cru que Lyon serait capable d’attirer des joueurs avec un tel palmarès », a insisté le suiveur de l’OL à Olympique et Lyonnais. Les recrues doivent désormais montrer leur plus-value sur le terrain. Les hommes de Peter Bosz affrontent Strasbourg au Groupama Stadium dimanche à 20h45.