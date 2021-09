OL : Boateng à Lyon, un gros mensonge ?

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Le sélectionneur de l’Allemagne, Hansi Flick, a réagi à l’arrivée de Jérôme Boateng à l’Olympique Lyonnais. Il a affiché sa satisfaction et va l’observer attentivement dans les prochains mois.

Jérôme Boateng n’a laissé que des bons souvenirs à Hansi Flick, son entraîneur au Bayern Munich. En effet dans une mauvaise passe avant l’intronisation de l’entraîneur allemand en novembre 2019, le champion du monde 2014 a remporté la Ligue des champions en août 2020. Et la saison dernière, Jérôme Boateng a été le défenseur le plus utilisé et le plus fiable du Bayern Munich. Si son club a décidé de ne pas le prolonger, Hansi Flick envisage de lui rouvrir les portes de la sélection, alors qu’elles lui avaient été fermées par Joachim Low ces dernières années. Plusieurs médias expliquaient que Jérôme Boateng avait appelé Hansi Flick pour lui demander conseil au sujet de sa prochaine destination. Le sélectionneur de la Mannschaft a validé. Il s’est exprimé sur le choix de son ancien joueur de rejoindre l’OL.

« Il est vrai que nous échangeons souvent avec Jérôme Boateng »

« J’ai lu ces informations à propos de mes échanges avec (Jérôme) Boateng. Dire que je lui ai dit d’aller là-bas (à Lyon) ne serait pas totalement vrai. J’ai souvent des discussions avec les joueurs, surtout lorsqu’ils ont besoin d’un deuxième avis pour prendre des décisions. Il est vrai que nous échangeons souvent avec Jérôme. Mais il est assez grand pour savoir ce qu’il veut. Je pense que c’est bien qu’il joue pour une équipe qui participe à des compétitions internationales. Au cours des deux dernières années, il a fait beaucoup d’efforts pour retrouver un très bon niveau. Peu importe l’âge, si certains joueurs peuvent nous aider à devenir meilleurs, alors ils sont les bienvenus », a déclaré Hansi Flick, qui va donc scruter de près les performances de Jérôme Boateng à Lyon ces prochains mois. Le défenseur allemand n’aura que 34 ans lors de la Coupe du monde 2022.