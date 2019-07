OL : Un énorme sacrifice demandé à Fékir, peut-il le faire ?

Dans : OL, Ligue 1.

Dans une situation délicate à l’Olympique Lyonnais, Nabil Fékir est prié de choisir : soit il est transféré pour une somme rondelette, soit il devra prolonger son contrat, pour ne pas partir libre en juin 2020. Pour le moment, aucune des deux solutions ne s’impose et le doute est donc total à propos d’un joueur qui sort d’une saison moyenne, et n’a plus autant de courtisans que par le passé. Toutefois, cela a été clairement expliqué en conférence de presse ce mercredi, l’ensemble des techniciens lyonnais serait ravi de continuer une saison de plus avec son capitaine, qui a encore bien évidemment de quoi apporter de belles choses à son club. Mais pour cela, il devra également se faire au nouveau schéma de jeu prôné par Sylvinho, à savoir le 4-3-3.

Et selon L’Equipe, il sera demandé à l’international français de faire un gros effort pour occuper le poste de milieu relayeur, et non plus celui de meneur de jeu axial. Résultat, le travail défensif demandé sera beaucoup plus important, ce qui n’est pas vraiment la tasse de thé ni le point fort de Nabil Fékir ? Une manière cachée de lui faire comprendre qu’il peut désormais trouver son bonheur loin de l’OL ? L’avenir le dira très certainement, notamment lors de son retour de vacances dans quelques jours, avec à la clé un entretient avec la nouvelle équipe dirigeante.