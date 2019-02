OL : Un contrat XXL pour cet énorme espoir du centre de formation ?

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais l’a appris à ses dépens la saison dernière, malgré son statut de meilleur centre de formation de France, et parmi les plus efficaces d’Europe, rien ne lui garantit de conserver tous ses meilleurs jeunes joueurs.

Ce fut le cas avec Willem Geubbels, parti pour Monaco en raison d’une offre colossale du club de la Principauté. Parmi les nombreux dossiers des joueurs du centre de formation rhodanien, celui de Rayan Cherki est bouillant. L’attaquant de 15 ans est déjà entré dans les livres en étant le plus jeune buteur de l’histoire de la Youth League. Cela lui vaut d’incroyables sollicitations de partout, à tel point que sa famille a décidé de ne plus traiter avec des agents, pour étudier tranquillement l’avenir du jeune joueur.

Car l’OL a de quoi trembler, puisque seul un contrat de non sollicitation le retient jusqu’au mois de juin prochain. Après, Cherki pourrait décider de rejoindre des formations comme la Juventus, le Milan AC, l’Ajax Amsterdam, le FC Barcelone et le Bayern Munich qui se sont renseignés à son sujet, souligne L’Equipe. De quoi obliger Jean-Michel Aulas a faire un incroyable effort financier ? « On discute pour un contrat de très longue durée qui lui permettrait de s’inscrire comme pro et comme un des titulaires futurs de cette équipe », a ainsi assuré le président lyonnais, à qui l’ont prêterait l’intention de proposer un salaire en effet digne d’un titulaire de l’équipe première à l’attaquant de 15 ans qui brille pour le moment en Gambardella.