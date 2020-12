OL : La Ligue 1 en priorité, Jean Lucas veut faire mentir Garcia

Dans : OL.

Victime de la rude concurrence à son poste, le milieu de l’Olympique Lyonnais Jean Lucas a sollicité un départ en prêt cet hiver. Mais contrairement à ce que l’on annonçait dans un premier temps, le Brésilien n’évoluera pas dans son pays natal.

La tendance se confirme pour Jean Lucas. Seulement apparu à six reprises cette saison en Ligue 1, pour une seule titularisation, le milieu de l’Olympique Lyonnais a compris le message de Rudi Garcia. Il faut dire que l’entraîneur ne pouvait pas se montrer plus clair mercredi. Pour conserver l’avantage en fin de match contre Brest (2-2) à domicile, le technicien a préféré lancer le jeune Sinaly Diomandé en défense centrale et faire avancer Jason Denayer en sentinelle. D’après L’Equipe, le Brésilien a très mal vécu cette décision et a immédiatement sollicité un prêt à ses dirigeants. Sans surprise, ces derniers ont rapidement accepté.

Le directeur sportif Juninho aurait même déjà annoncé son départ devant tout le vestiaire. A noter que Jean Lucas devrait quand même accompagner l’équipe à Nice dimanche pour compenser la suspension de Thiago Mendes, à la demande de Garcia. Puis l’ancien joueur de Santos sera autorisé à rentrer au Brésil pour voir sa famille et son agent avec qu’il discutera de son avenir… en Ligue 1. En effet, le Lyonnais ne souhaite pas évoluer dans son pays natal mais plutôt prouver sa capacité à s’imposer dans le championnat français. Cela tombe bien, les Girondins de Bordeaux souhaitaient l’accueillir en prêt cet été et manquent toujours d’un milieu créatif.