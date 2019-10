OL : Un bug XXL à 148 ME, Lyon prêt à bondir !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Serie A.

Cette saison, l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à performer, notamment dans le secteur offensif. Effectivement, l’attaque rhodanienne semble en panne, et bien trop dépendante des performances de Memphis Depay et de Moussa Dembélé. Sur les ailes, personne ne parvient à s’imposer : ni Bertrand Traoré, ni Maxwel Cornet, ni Martin Terrier. Cela devient problématique et renvoie à un dossier chaud du mercato de Lyon l’été dernier, celui menant à Suso. Longtemps désiré, l’Espagnol du Milan AC aurait réglé le débat à droite de l’attaque de l’OL. Mais les Gones n’ont finalement pas fait le nécessaire pour boucler ce recrutement…

Il n’est peut-être pas trop tard puisque selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Milan AC pourrait bien être dans l’obligation de céder ses meilleurs joueurs dans un avenir proche. Et pour cause, le club lombard accuserait désormais un déficit record de 148 ME pour l’exercice 2018-2019, soit beaucoup plus que les 90 ME qui étaient initialement prévus par les dirigeants du Milan AC. Suso, qui ne parvient pas à briller cette saison alors qu’il était excellent l’an passé, pourrait donc faire partie des joueurs sacrifiés, possiblement dès cet hiver. Reste maintenant à voir si Lyon se montrera intéressé et sera prêt à sortir le chéquier pour l’Espagnol, également capable de jouer en n°10.