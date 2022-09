OL : Un 3e maillot qui fait du bruit

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le temps des deux jeux de maillot pour faire la saison est bien loin chez les équipes professionnelles. Le maillot « Europe » s’est répandu à tel point que même les équipes qui ne jouent pas de Coupe d’Europe, sortent un maillot « third ». C’est le cas de l’OL qui ce dimanche a dévoilé son troisième maillot pour la saison en cours. Avec son équipementier Adidas, le club rhodanien a expliqué s’être inspiré du festival des Nuits Sonores, pour un maillot « inclusif et fédérateur », à l’image « de la musique et du sport »

Lyonnaise est notre culture 💜



Voici notre 3ème maillot inspiré du festival Nuits Sonores.



À l'image de la musique et du sport, ce maillot se veut inclusif et fédérateur.



👉 https://t.co/IcpmqWi0Ok #adidasFootball pic.twitter.com/4j503kZBZq — Olympique Lyonnais (@OL) September 4, 2022

Ce maillot noir avec des teintes grises est d’ores et déjà disponible en boutique pour la somme de 90 euros. Le rendez-vous musical, qui se déroule sur plusieurs jours à Lyon chaque année, est donc mis en avant par des lignes graphiques qui rappellent la musique électronique du festival musical. Un maillot dont les couleurs et les formes se retrouvent également dans la tenue des basketteurs lyonnais de l’ASVEL, histoire de marquer un peu plus le rapprochement entre les deux clubs.