OL : Trois joueurs pointés du doigt, sont-il vraiment Lyonnais ?

Dans : OL, Ligue 1.

Directement menacé par l’AS Saint-Etienne dans la course au podium après la défaite à Nantes vendredi soir, l’Olympique Lyonnais va impérativement devoir retrouver le chemin de la victoire contre Angers samedi pour se donner un peu d’air. Pour ce faire, Bruno Genesio devrait encore faire des choix tranchés, écartant notamment les joueurs à l’état d’esprit moyen. Pour Le Progrès, il est évident que tout le monde ne tire plus dans le même sens dans la capitale des Gaules. Et sur son site web, le quotidien régional a directement accusé trois joueurs…

« Les joueurs, ce sont eux qui sont sur le terrain et ils ne forment pas une équipe, un groupe. On peut s’interroger sur la mentalité de joueurs comme Memphis, Ndombele ou Traoré, pour qui l’OL n’est sans doute qu’un tremplin. Jean-Michel Aulas a aussi cette responsabilité de ne pas avoir su renouveler les cadres de l’institution OL que pouvaient être Umtiti, Lacazette, Gonalons et Tolisso » écrit le quotidien régional, accusant à la fois les joueurs et Jean-Michel Aulas. Les torts sont donc partagés pour expliquer le fiasco actuel. Même si heureusement pour les Gones, il n’est pas encore trop tard pour réagir et sauver la troisième place.