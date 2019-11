OL : Traoré marque, les supporters chambrés par les joueurs

Dans : OL.

Au match aller, Bertrand Traoré était au fond du trou. Entré en jeu alors que l’OL était encore dans la course pour aller chercher la victoire à Lisbonne, l’ailier lyonnais avait tout manqué, des contrôles aux passes sans oublier les replis défensifs. Cela lui avait valu une volée de critiques de toutes parts, des supporters à son entraineur, qui l’avait écarté de l’équipe pour le match suivant. Depuis, le Burkinabé n’a plus vraiment la cote, même s’il avait fait une très bonne entrée déjà à Toulouse le week-end dernier. Pas de quoi trouver grâce aux yeux du public, qui a en partie sifflé son numéro 10 à arrivée sur le terrain ce mardi contre le Benfica.

La réponse a été belle de la part du gaucher, qui a inscrit le but vainqueur d’un tir enroulé dont il a le secret. Immédiatement, ses partenaires sont venus vers lui pour le féliciter, mais aussi en défiant la tribune et en demandant par des gestes de l’applaudir. Une preuve en tout cas de la belle solidarité dans le vestiaire lyonnais, à l’heure où le comportement des supporters agace, notamment avec les insultes et menaces régulièrement reçues par Marcelo.