OL : Traoré en Angleterre, un nouveau candidat postule

En l’absence de coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais sera dans l’obligation de dégraisser son effectif cet été au mercato.

Le club rhodanien se prépare à recevoir des offres pour ses trois stars offensives, à savoir Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé. Pour l’heure, il n’est pas dit que les trois joueurs feront leurs valises, mais il est clair que l’OL ne sera pas en mesure de tous les retenir. En parallèle, des joueurs moins cotés auprès du staff de Rudi Garcia disposent de bons de sortie. C’est le cas de Joachim Andersen en défense, mais également de Bertrand Traoré. Et l’attaquant burkinabé, décevant et trop irrégulier depuis sa signature à l’OL en 2017 en provenance de Chelsea, dispose de nombreux intérêts en Angleterre.

Selon les informations obtenues ce mercredi par Sky Sports, un nouveau club britannique s’est très récemment positionné concernant Bertrand Traoré. L’attaquant de l’OL, qui figure déjà dans les radars de Leicester, Newcastle, Everton et Crystal Palace, fait désormais l’objet d’un intérêt concret de la part de Fulham, tout fraichement promu en Premier League. Le club qui a déjà recruté Mario Lemina durant ce mercato cherche un joueur offensif assez rapide et polyvalent de préférence. Capable de jouer à droite ou davantage dans l’axe, Bertrand Traoré coche toutes les cases. Reste maintenant à voir si Lyon et Fulham parviendront à trouver un accord sur le plan financier. Dans le courant du mois d’août, une somme de 10 à 15 ME était régulièrement évoquée pour le transfert de Bertrand Traoré. Au vu des statistiques décevantes du joueur cette saison, Fulham sera-t-il prêt à investir autant ? La question se pose réellement…