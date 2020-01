OL : Tousart file à Berlin, un ultime détail à régler !

Dans : OL.

Priorité du Hertha Berlin depuis le début du mercato hivernal, Lucas Tousart est en passe de faire l’objet d’un accord entre le club allemand et l’Olympique Lyonnais.

Lucas Tousart n’a jamais été aussi proche de la Bundesliga… tout du moins contractuellement. Et pour cause, L’Equipe indique ce jeudi après-midi qu’un accord est tout proche d’être trouvé entre l’Olympique lyonnais et le Hertha Berlin pour le transfert de Lucas Tousart. Mais quoi qu’il arrive, l’ancien Valenciennois, qui devrait être transféré pour une indemnité de 24 ME sans bonus, assortie de 10 % sur une éventuelle plus-value à la revente, va terminer la saison en France.

En effet, l’OL et le Hertha Berlin discutent actuellement des ultimes modalités de l’opération. Deux options s’offrent à Jean-Michel Aulas : un transfert officialisé cet hiver suivi d’un prêt de six mois, à l’image de ce que Lyon et Le Havre ont fait pour Tino Kadewere, ou une promesse de vente qui serait automatiquement levée dès la fin de la saison en cours. Quoi qu’il en soit, l’essentiel est qu’un accord financier a enfin été trouvé entre Lyon et le Hertha Berlin, qui discutent du transfert de Lucas Tousart depuis plusieurs semaines, et qui semblent enfin être sur la même longueur d’onde avec cette offre de 24 ME. Pour rappel, le joueur de 22 ans avait trouvé un accord contractuel et financier avec le Hertha Berlin il y a déjà plusieurs jours.