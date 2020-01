OL : Tousart à Berlin, Lyon a une idée de dernière minute

Dans : OL.

Tandis que la venue de Bruno Guimaraes se profile, l'Olympique Lyonnais va devoir trancher dans le dossier Lucas Tousart. Et cela pourrait se jouer dès ce jeudi après une réunion avec l'Herta Berlin.

Lucas Tousart a beau avoir donné rendez-vous aux supporters de l’Olympique Lyonnais pour la finale de la Coupe de la Ligue le 4 avril prochain contre le PSG, l’avenir du milieu de terrain est toujours incertain. Car le Herta Berlin ne relâche pas sa pression auprès de Juninho et Jean-Michel Aulas concernant le joueur lyonnais. Un nouveau rendez-vous entre les deux parties est même prévu ce jeudi. Mais cela intervient au moment où l’OL a verrouillé la venue de Bruno Guimaraes, un accord ayant été trouvé avec le joueur et son club brésilien. Lucas Tousart aurait même été prévenu par ses dirigeants de ce deal et de l’arrivée de Bruno Guimaraes après le tournoi de qualification aux JO. Cependant, le départ du milieu français est loin d’être acquis, car l’Olympique Lyonnais a les moyens financiers de refuser une offre aussi forte soit-elle.

Tousart vendu à Berlin et prêté à l'OL ?

Deux solutions seraient envisagées par la direction lyonnaise, en accord avec Rudi Garcia. Selon L’Equipe, l’OL pourrait soit décider de garder Lucas Tousart jusqu’à la fin de saison, et donc de refuser l’offre allemand, soit accepter de le transférer tout en obtenant son prêt jusqu’en juin. Car c’est une évidence, Lucas Tousart est un joueur complémentaire très précieux au sein de l’effectif lyonnais. Et son départ pourrait devenir un sacré problème, car Lyon n’a pas réellement le joueur miracle à ce poste à cet instant de la saison. Et son entrée en jeu contre le LOSC a montré mardi soir que Lucas Tousart méritait mieux que toutes les critiquées qui lui tombent dessus.