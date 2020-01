OL : Accord entre Lyon et Paranaense pour Bruno Guimaraes !

Dans : OL.

Le dossier Bruno Guimaraes s'est subitement accéléré ce mercredi puisque l'Olympique Lyonnais et l'Athletico Paranaense ont trouvé un accord pour le transfert du milieu défensif.

Jean-Michel Aulas avait confié mardi soir que l’Olympique Lyonnais était proche d’aboutir concernant la quête d’un milieu de terrain. A priori le président de l’OL avait des infos très précises puisque ce mercredi après-midi L’Equipe annonce que le club rhodanien et la formation brésilienne de l’Athletico Paranaense ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Bruno Guimaraes.

Même si différents points sont encore à régler, notamment sur le plan salarial entre le milieu défensif de 22 ans et l’Olympique Lyonnais, l’opération devrait être bouclée très rapidement . Et Bruno Guimaraes va rejoindre l’équipe de Rudi Garcia dès ce mercato d’hiver et pas l’été prochain comme cela avait été envisagé dans un premier temps. Même si l’on ne connaît pas les détails de cet accord de principe, on évoque la somme de 25ME par l'OL à la formation brésilienne. De même, on ne sait pas si la signature de Bruno Guimaraes annonce le départ de Lucas Tousart à Berlin, une réunion étant prévue jeudi avec le club de Bundesliga dans ce dossier.