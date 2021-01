OL : Tous les feux sont au Vert, Genesio redoute le derby

Dans : OL.

Malgré sa récente baisse de régime, l’Olympique Lyonnais reste le grand favori du prochain derby contre l’AS Saint-Etienne dimanche. Pas de quoi rassurer son ancien coach Bruno Genesio.

C’est une équipe de l’AS Saint-Etienne très mal en point qui s’apprête à recevoir l’Olympique Lyonnais. Battus à Strasbourg (1-0) dimanche, les Verts n’ont gagné qu’un seul de leurs 17 derniers matchs en Ligue 1. Résultat, l’actuel 16e de Ligue 1 n’a que quatre points d’avance sur le barragiste nîmois au moment de défier le rival sans le soutien de son public. Mais le pire pour les Stéphanois, c’est cette vague de contaminations au Covid-19 qui affaiblit le groupe de Claude Puel. Autant dire que les Gones partent largement favoris. Ce qui ne garantit absolument rien selon Bruno Genesio, bien placé pour savoir que le contexte du derby peut tout inverser.

« Un derby à huis clos, c’est très spécial, a prévenu l’ancien coach de Lyon contacté par Le Progrès. À Geoffroy-Guichard, l’appui du public est encore plus nécessaire pour les joueurs, même s’il l’est aussi au Groupama Stadium. Il y a beaucoup de circonstances favorables mais je n’oublie pas que l’OL s’est fait bouger à Rennes (2-2), et reste sur une défaite contre Metz (0-1). Il y a peut-être un peu moins de maîtrise. Mais dans un derby, le contexte, le classement, la forme du moment ou les absences, ne veulent pas dire grand-chose. C’est un match qu’on aborde avec d’autres vertus, avec une préparation mentale pour renverser tous les handicaps. Il peut se passer plein de choses, un fait de jeu, une expulsion, tout s’accentue lors d’un derby. » Avec deux points de retard sur le Paris Saint-Germain et Lille, l’OL ne peut pas se permettre de prendre ce match à la légère.