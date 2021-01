ASSE-OL : Le derby reporté, Aulas serait un seigneur

Dans : OL.

Décimé par le Covid-19, Saint-Etienne a demandé le report du derby prévu dimanche soir contre l’Olympique Lyonnais.

Les Verts avaient effectué la même démarche avant le déplacement à Strasbourg en raison de dix cas de Covid chez les joueurs et plusieurs cas positifs au sein du staff de Claude Puel. La requête de l’ASSE avait été refusée dans la mesure où les Verts ne comptaient pas plus de dix joueurs contaminés par la maladie. Vraisemblablement, et c’est tant mieux, Saint-Etienne n’aura pas plus de joueurs professionnels positifs au Covid-19 le week-end prochain. La rencontre face à Lyon devrait donc se tenir malgré la demande de report… à moins que l’OL ne pousse également pour annuler le match ? Cela est quasiment impossible à première vue.

Mais Jean-Michel Aulas pourrait ressortir grand seigneur de cette opération de communication selon l'animateur de RMC, Vincent Moscato. « Si c’est un seigneur, Aulas accepte le report. En disant : sur la qualité des rencontres, je veux que la Ligue 1 ne soit pas un truc bafoué avec une équipe au fond du sceau. En plus, il enverrait quel message Aulas en tant que capitaine de l’industrie L1 ? S’il fait ça, ce serait un seigneur Aulas. Il a de l’éducation, il prône l’équité sportive, je pense qu’il va le faire » a lâché l’animateur du Super Moscato Show dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste que ce scénario version bisounours de la Ligue 1 n’a quasiment aucune chance de voir le jour, l’OL n’ayant absolument aucun intérêt à ajouter un match en retard dans son calendrier, que ce soit face à Saint-Etienne ou un autre adversaire. Sauf tremblement de terre ou rebond de l’épidémie de Covid dans le vestiaire des Verts, le derby le plus chaude de France aura bien lieu dimanche à 21 heures.