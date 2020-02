OL : Tony Parker bientôt président de Lyon ?

Dans : OL.

Propriétaire de l’ASVEL, qui s’est grandement rapproché de l’Olympique Lyonnais au cours des dernières années, Tony Parker a le profil idéal pour prendre la succession de Jean-Michel Aulas.

Dans une interview accordée au Figaro, c’est le président Jean-Michel Aulas qui a évoqué pour la première fois la possibilité de voir Tony Parker lui succéder à la tête de l’Olympique Lyonnais. Pour le patron des Gones, l’ancien joueur de l’Equipe de France de basket a tout simplement le profil parfait pour lui succéder. Mais attention, « JMA » ne cédera pas sa place aussi facilement. Selon lui, il ne quittera l’OL que lorsque l’équipe actuellement entraînée par Rudi Garcia aura remporté une coupe d’Europe. A moins qu'il ne soit appelé à prendre de nouvelles responsabilités, comme la tête de la Fédération française de football par exemple.

« Sur le côté président-manager, Tony a le profil. Il est plus jeune, avec une image internationale, c’est un mec bien. Celui qui rachètera l’OL quand je devrai partir, soit parce que j’aurais gagné la Coupe d’Europe et le championnat à nouveau, ou parce que je serais appelé à d’autres fonctions, il faudra qu’il soit accompagné par un actionnaire qui l’adoubera. C’est prématuré de dire ce qu’on peut imaginer. Je m’entends très bien avec Tony et ce sera un entrepreneur de très grand renom. Est-ce qu’il sera président d’une franchise NBA, un jour à la tête d’un club de foot ? Il faut lui poser la question. En toute honnêteté, rien n’est défini » a commenté Jean-Michel Aulas, qui s’est considérablement rapproché de Tony Parker au cours des derniers mois, et qui verrait donc d’un bon œil que le boss de l’ASVEL prenne la tête de l’Olympique Lyonnais dans le futur.