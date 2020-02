OL : Jean-Michel Aulas le harcèle, Noël Le Graët balance

Dans : OL.

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas s’est exprimé à de nombreuses reprises afin de critiquer le calendrier auquel est confronté l’Olympique Lyonnais.

Dernièrement, le président de l’OL avait demandé le report du match face à Marseille du mercredi au jeudi, une requête que la FFF avait refusée. Dans une interview accordée à L’Equipe, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a justement évoqué ses rapports avec Jean-Michel Aulas. En dévoilant notamment qu’il recevait énormément de courriers de la part du président de l’Olympique Lyonnais. « Il ne parle que de son club. Je reçois une lettre par jour, pratiquement, pour des reproches sur le calendrier » a indiqué Noël Le Graët, également interrogé sur la possibilité de voir Jean-Michel Aulas lui succéder un jour à la tête de la FFF. « Aujourd’hui, tel que je le vois, c’est moins son intention ».

Présent ce jeudi en conférence de presse au côté de la dernière recrue lyonnaise Bruno Guimaraes, Jean-Michel Aulas a justement évoqué la possibilité de prendre, un jour, les rênes de la 3F. « Vouloir prendre la suite de Noël Le Graët, cela suppose beaucoup d’humilité, de travail et ça suppose surtout de ne plus être actionnaire principal de l’Olympique Lyonnais. On voit bien que le moment n’est pas venu. Je suis évidemment à la disposition de Noël Le Graët et de la Fédération quand il s’agit de travailler sur l’avenir. La Fédération française est championne du monde en titre avec son équipe. On a participé de très près à cette campagne en Russie. Aujourd’hui, on a raté le championnat du monde féminin. La Fédération a besoin de changements importants, non pas parce que ce qu’elle fait n’est pas bien. Au contraire, elle fait tout très bien. Mais c’est comme pour les clubs : la transformation doit être importante du fait de la dérégulation. Et de l’évolution d’une manière générale ». Pas encore prêt à prendre les commandes de la Fédération française de football, Jean-Michel Aulas se tient donc toutefois à la disposition de Noël Le Graët. Ce dernier appréciera…