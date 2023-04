OL : Toko Ekambi et Lyon c'est mort à jamais

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

À cause d'une clause prévue dans son contrat de prêt à Rennes, Karl Toko Ekambi ne foulera pas la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche. Il ne devrait pas la revoir de sitôt puisque son départ de l'OL l'été prochain est déjà acté en coulisses.

Souvent châtié par ses anciens, l'OL ne subira pas cet affront de la part du paria numéro 1 des deux dernières années : Karl Toko Ekambi. En effet, si Rennes a posé ses valises à Lyon en vue de leur affrontement en Ligue 1 ce dimanche, le Camerounais ne jouera pas le match. Lors de son prêt, l'OL a négocié une clause qui le lui interdit. Cela l'empêche ainsi de dire adieu au stade dans lequel il a passé trois années mouvementées à l'OL. Remplaçant de luxe à son arrivée, il a été pris en grippe par le public à mesure qu'il prenait de la place dans l'équipe titulaire. Le point de non-retour a été franchi lors de la défaite contre Strasbourg (1-2), le 14 janvier dernier, avec des banderoles et des insultes à son égard du public lyonnais.

Strasbourg puis So Foot, Toko Ekambi a dit adieu à l'OL

Le Progrès le confirme, Toko Ekambi ne devrait plus jouer sous les couleurs de l'OL dans le futur. Cet épisode de Strasbourg avait déjà forcé les dirigeants lyonnais à envisager son prêt et un transfert l'été suivant mais l'entretien accordé récemment par le Camerounais à So Foot a mis fin à toute réflexion. Accusant de nombreux supporters lyonnais de racisme à son encontre, Toko Ekambi avait réglé ses comptes d'une certaine manière avec le club rhodanien.

Une somme d'évènements qui rend impossible la suite de son aventure à l'OL jusqu'à la fin de son contrat en juin 2024. L'OL s'efforcera de le vendre au prochain mercato. Malgré son année de contrat restante et ses performances irrégulières, un départ est largement envisageable puisque les deux parties le favorisent comme le précise Le Progrès. Le joueur veut partir de lui-même, n'ayant pas pardonné certains couacs à Lyon : le cambriolage de son domicile en décembre mais surtout le décès de son père. L'OL lui avait alors refusé des jours de repos supplémentaires pour les obsèques. Certes les conditions entourant ce départ sont discutables, mais on parle bien d'un gros salaire de l'effectif lyonnais. Un détail qui ne peut rendre totalement malheureux l'OL malgré les services rendus par l'attaquant camerounais.